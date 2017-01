Ahoj, na linuxovem stroji jsem vytvořil request na SSL certifikaty a poté obdržel certifikaty *.crt. (Apache, IIS, NGIX,etc) Lze tyto certifikaty do Microsoft ISS naimportovat bez toho jejich průvodce, který to dělá pomocí requestu? díky

pokud nemáš trpělivost, pokud nemáš odpověď na dotaz, chceš ostatní posílat do kouta nebo je odrazovat, že na to nemají?...nemrhej síly a raději se nevyjadřuj...prostě to ignoruj