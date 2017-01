Pro to, aby mi běhal na notebooku linux, je nevyhnutelné využít dodatečný kernel modul. Mobul sám o sobě skompiluji a pokud ho insmod vložím, funguje. Jenže na přes modprobe a při bootu - důvodem je oprcávka s vyžadováním podepisování modulů. Jádro je distribuční (ubuntu) a klíč nemám a ani jsem nepřišel na to, kde ho vzít, takže ho podepsat nemůžu. Co s tím?