Dnes sa mi dostal do ruk tento clanok https://www.istp.sk/clanok/11924/Nicnerobenie-v-praci-potesenie-ci-utrpenie- . Mam pocit, ze z velkej casti sa ma to tyka. Mali ste alebo mate s niecim takym skusenost, a ak ano, ako ste to riesili, resp. riesite? V niekedy nie je co robit, tasky byvaju nezaujimave, casto mam pocit, ze to co robim nema hlbsi vyznam