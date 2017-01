Systém monitorující a vyhodnocující příchozí emaily a jejich obsah.

Zdravím,



z různých systémů/firem mi chodí emailem desítky informací o provedených zálohách (Cobian, Veeam, Acronis, Synology a pod).



Nyní to mám udělané tak, že pokud je v textu či hlavičce splněno či jiné info že je záloha provedena správně, tak se mi email označí jako přečtený a uloží do příslušné složky. Pokud je tam chyba, mám ho v doručené poště a hned se to dozvím a problém vyřeším.



Problém je, že při tom počtu nedokáži sledovat, jestli email vůbec došel a tak se může stát, že zálohy někde neběží, info se neposílá a já se o tom nedozvím.



Moje představa. Chtěl bych nějaký systém, který bude monitorovat schránku, pokud přijde email tak ho vyhodnotit a v přehledu vyznačí, že bylo splněno. Pokud by v ten den nebo v nějakém časovém okně email nepřišel a nebo nesplňoval podmínky zelené OK, tak by to upozornilo jak v přehledu tak i emailem.



Líbilo by se mi, kdyby to šlo nastavit jako nějaká stránka, která se bude sama obnovovat na webu a kterou bych si nechal stále zobrazenou na monitoru připojenému k nějakému miniPC.



Zkoušel jsem najít nějaké řešení pro zabbix který používám ale bylo to marné. Ne na všechny zařízení vidím přes SNMP.



Poradíte jak to řešit?



Díky Petr