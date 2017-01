Ahoj,



rád bych vysomroval server na hraní, nejlépe včetně libovolných SAS/SATA disků.

Mám na to tak 1000Kč , takže to je vážně spíš somrování než koupě :-)

Bavíme o něčem s DDR2 jako PowerEdge 2850/2900 nebo HP Proliant G5.

Liberec-Boleslav-Praha a okolí odvezu.



Udělalo by mi radost i externí diskové pole, že stav nebude úplně perfektní mi je fuk.

Potřebuji se s tím trochu naučit, můžu posléze vrátit.



Můj mail je: velkejpete(klubíčko-vlny)gmail.com



Díky, Petr