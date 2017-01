Multiplatformova aplikacia s GUI

Ahojte Vazeni...

Po case domaceho solichania sme sa dostali do stavu kedy je nutne usmernit nas buduci vyvoj.

Pomocou BT senzorov zbierame data, tie su spracovane na PC uzivatela a tu by sa aj zobrazovali.

Cast spracovania dat (nic svetoborneho) je pisana v C, tieto data by mali byt zobrazene graficky,

najlepsie multiplatformovo (Windows/Linux).

Momentalne je vhodne vybrat smer vyvoja, zvolit postup a jazyk.

Na obstojnej urovni sme s C/C++, C# a RUBY.

Zatial sme sa dostali ku moznej implementacii a to:

1) C++ a Qt/wxWidgets - appku + navrhnut a implementovat pekne GUI.

2a) C#/Mono - appku + navrhnut a implementovat pekne GUI.

2b) C#/Mono - appku + jednoduchy localhost webserver a GUI nechat na prehliadaci a html/css



Navrh s Mono a Http sa nam paci, kedze GUI bude mozno modifikovat aj uzivatelom, co sa nam pozdava.

Otazkou je ako je to s C#/Mono na Linuxe, ci sa oplati stravit cenny cas vyvoja a testovania, alebo zvolit inu moznost

Budem rad za kazdu radu, dakujem a prajem pekny den.