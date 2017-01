Multiplatformova(W/L) GUI aplikacia

Zdravicko vazeni...

Po nejakej dobe domaceho solichania sme sa dostali do stavu kedy je nutne nahodit rozumny smer vyvoja aplikacie. Jedna sa o aplikaciu/GUI ktora zbiera data z viacerych senzorov cez BT, spracuva ich a nasledne by mala vediet tieto data graficky zobrazit na PC (Linux/Win). Chceli by sme nakopnut na lod spravneho vyvoja (:, pouzitelna uroven by bola Ruby, c/c++ a c#,(Sme lopaty a na JAVU sa proste nechytame).

Dostali sme sa ku:

1a) C++ a Qt, museli by sme napisat komplet apku + spravit nejake pekne GUI

1b) C++ a wxWidgets

2a) C# - appka + nejake pekne GUI ( otazne ako mono pobezi na Linuxe + vsetky zavislosti)

2b) C# - appka + simple HTTP server, a o GUI sa proste postara html/css/js



Nakolko embedded strana je v zivotaschopnom stave, a PC aplikacia je napisana zatial v C (nic svetoborne), bolo by vhodne pre nas ujednotit smer buduceho vyvoja, co sa tyce udrzatelnosti a rozsirenosti.

Najviac sa mi paci kompinacia C# a HTTP, kdezto je to iba vo faze rozhodovania, skusal niekto takuto kompinaciu na linuxe, alebo vo vseobecnosti?



Ci pripadne nejake lepsie riesenie?

Diky