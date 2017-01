Pri pokusu o nacteni z disku napise:

"This add-on could not be installed because it appears to be corrupt."



Ja to zkousel jak v PaleMoon tak v novem Firefoxu



Zkousel jsem i doplnek "Unpacked extension loader" a ten zase ocekava soubor .rdf, ktery tam ale vubec neni.



Ted jsem zjistil, ze existovalo prostredi Add-on Builder pro tvorbu pluginu online, jenze i to oni zrusili



nechapu ten extremni rozdil v komplexnostni pro firefox kdyz pro chrome je to tak primocare