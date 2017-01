Debian - po instalaci nejede internet

Ahoj,instaloval jsem Debian 8.6.0. Použil jsem CD s min dat a hodně věcí se stahovalo přes net-wifi. První problém byl se síťovými ovladači, tak jsem pres flashku dodal https://packages.debian.org/jessie/firmware-realtek Při instalaci tedy net fungoval, ale teď už ne.Není problém v tom, že ty ovladače co byly na flash, se použili jen pro instalaci, ale nezavedli se do systemu?Jestli potřebujete další info, či Vás napadá rada - tak mi pls pište přesně, co mám udělat. S Linuxem začínám a moc toho nevím.Mám přečtenou příručku https://www.debian.org/releases/jessie/amd64/index.html.cs + pár odkazů a článků o linuxových distribucích.Ntb chci mít jen na surfování na netu, tak jsem chtěl jen naistalovat Debian bez grafického prostředí (to se mi povedlo), v něm rozchodit Iceweasel (tady jsem ztroskotal) a to je vše.Děkuji za pomocJirka