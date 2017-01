WPA2 vs TLS

No já nevím, jak tu doménu ověřit, když bude jen interně? Ten server nemá veřejnou Ip a slouží jen pro to, aby se do něj přihlašovali lidé ze sítě, kterou vytvoří.

Tudíž bych musel přidat veřejná DNS na nějaký můj server a každé tři měsíce obnovovat s tím, že se to rozkopíruje na všechny tyto servery bez vnější sítě.

To se mi zdá dost blbé, protože co když zrovna ten server nebude mít týden internet? Pak certifikát propadne a nebude se nikdo moci připojit.