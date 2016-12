MLC vs SLC sd karta/usb pro raspberry PI jako server

Tak to jsem asi koukal špatně. Já co našel, tak byly všechny 3k+.

Ale i tak je to hodně, když to raspberry prodávám za 4k, tak cenu vzroste o polovinu.

To to industrial MLC je opravdu tak špatné?

A nebylo by lepší read only system na sdčku a data na SLC usb? Přecijen bych ušetřil minimálně tisícovku.