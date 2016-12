Python 3: operator precedence

Ahoj !Prosim pomoct so zostavenim co mozno najkompletnejsej tabulky operator precedence pre python3.Vychadzal som z troch obrazkov:Prvy pokladam za najlepsi z nich, ale nema assignment operators (ktore ma zlty obrazok)Druhy asi nie je celkom spravny, pretoze neberie do uvahy precedence logickych operatorov NOT, AND, ORTreti je podobny prvemu, len s inymi slovickami v descriptionJa som pospajal synonymne popisky zo vsetkych troch do description stlpca, aby to bolo co najjednoznacnejsie zrozumitelne pre novacikov v programovani.Ja sam tiez potrebujem vediet, ako to ma vyzerat kompletne a hlavne korektne.Teda prosim pomozte, kam mam zaradit do poradia assignment operators(zlty obr) a ci je to vobec spravne, a tiez v zltom obr rozdelene zvlast identity, membership, equality, comparison; co v prvom obrazku je v jednom riadku cize rovnaka dolezitost.Dalej zlty obrazok ma symbol <> (v riadku Equality operators), ktory nemaju druhe dva obrazky.Dakujem