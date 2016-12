Citace: Youda 18. 12. 2016, 21:33:01 Tak pro pomalejsi mezi nami vysvetlim podrobneji.



Citace Potrebuji, aby ruzni lide spravovali jenom vymezene aplikace (to jest editovani konfiguraku a aplikacnych dat a restart demonu) a nemeli pritom root pristup.

ITIL a change management a další pseudomanagorské kokotiny si sakumprásk zasuň tam, kam slunce nesvítí.



Heh, mozna nekdy casem prijdes na fakt, ze to, co zakaznik pozaduje a to co opravdu potrebuje, jsou obcas krapet disjunktni mnoziny...A ze je dulezite prijit na racio PROC to pozaduje a nadhodit pak reseni treba uplne mimo limity puvodniho zadani. Ostatne hned prvni reakce v tomto threadu doporucila services rozdelit, ja s tim souhlasim. A protoze na Linuxu nejsou solaris zones, navrhl jsem docker.Apropos, IBM ma na requirement managent v ramci Rational Suite nastroj Doors. To jenom, kdybys mel zase chute neco zasouvat nekam, tak at vis co.