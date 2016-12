Dřív platilo, vyvíjej si na čem chceš. Než to dokončíš, poběží to na průměrném HW v pohodě. Dnes už se sunou dopředu jen GPU a navíc zpomalují, CPU stagnují v podstatě úplně. Konkrétně bych ti poskytl odpověď na půl marketingovou. Kolilk lidí chceš, aby si to koupilo a jakou si myslíš, že má tvůj produkt cenu? Pokud to uděláš tak, že se to bude tak nějak hejbat na top mašinách, zaujmeš pár procent lidí. Pokud uděláš pár kompromisů a hodně optimalizací, pravděpodobně vyděláš víc. Jinak, vyvíjej na čem chceš, testuj na reálné masové sestavě.