Nový počítač s win 10

Upozorňujem, že si tu nepýtam radu, budem len nadávať. Je to prvý stroj v rodine s win10 (všade inde je elementaryOS) Malá neter ho dostala k vianociam a od včera som sa od neho nepohol. ElementaryOS tam nemôžem dať, lebo... vysvetlite jej matke, že je hlúpa a že nie je normálne nechať sa sledovať a obmedzovať a že to čo microsoft ponúka v slušnej spoločnosti neprekročí prah domu...

Čo do pekla je microsoft konto a prečo ho musím mať? Načo tam niekto nainštaloval MS office keď ho nemôžem bez konta použiť a konto ma oprávňuje použiť to len obmedzený čas, potom si musím ten office zaplatiť... iba som to zapol a windows store pýta telefónne číslo(WTF) a sťahuje 5GB dát WTF??? Nemôžem spustiť jediný program aby mi to nevyhodilo podmienky používania, samozrejme povolenie zasielania informácií a dokonca predaja tretím stranám (WTF) sú automaticky zaškrtnuté.



Horko ťažko som tam nainštaloval libreoffice aby aspoň do školy mohla úlohy robiť a chrome a VLC aby z neho aj niečo mala. Na viac si naozaj netrúfam. A to nehovorím, keď mi povedala, že chce zvlášť účet pre mamu, pre otca a pre dcéru - to nestačí pridať užívatela, to musíte pre každého užívatela vytvoriť microsoft konto kvôli emailu @outlook ktorý v živote nepoužijú, heslo jak sviňa, minimálne 8 znakov dlhé znaky, čísla... Načo? Ja mám doma stroj na ktorý sa prihlasujem heslom "ahoj" a je to kvôli mojej 50 ročnej mame...



Mám pocit, že za ten čas čo som odišiel od windows lebo mi nevyhovovali ich nielen že nevylepšili, ale úplne degradovali. Naposledy som sa stretol s XP, čo ma celkom tešilo, že sa dostali na úroveň unixu (v roku 1984), tak som si myslel že ďalší systém bude snáď ešte lepší... nebol 7 je priznajme si odpad, o 8 ani nehovorím, ale to čo mi microsoft a hp naservírovali v tomto stroji je hanba poctivého programátorského aj manažérskeho a obchodného remesla.



Dúfam že ten paskvil a ten čo je za neho zodpovedný sa bude škvariť v pekle, rovnako ako ľudia ktorý ho predávajú.